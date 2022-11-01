Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала знімками з фіналу польських "Танців із зірками".

Як відомо, Джамала деякий час була учасницею польської адаптації до танцювального проекту, але до фіналу так і не дійшла. Проте, на гала-концерт фіналу її, певне, покликали, як і всіх інших учасників цього сезону.

На фотографіях українська зірка показала лаштунки шоу, кадри з новими друзями за проектом, а також продемонструвала свій розкішний образ. Як видно, на деяких знімках Джамала позує у чорному костюмі із штанами, топом та об'ємною накидкою, в якій буквально потопає. Її волосся випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації артистка висловила свою подяку полякам за участь у їхньому шоу. А шанувальники відразу почали коментувати публікацію зірки: "Джамало, яка ти красива, немає слів", "Ти найкраща", "Краса України і добро об'єднуватиме світ у всіх напрямках", "Спасибі, Польща", "Шикарно і красиво. Красивий спектакль. Дякую за зустріч. Для мене ви з Яцеком теж переможці. Це був чудовий сезон, тому що ви були в ньому!".

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