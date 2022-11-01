Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка порадовала снимками с финала польских "Танцы со звездами".

Как известно, Джамала некоторое время была участницей польской адаптации танцевального проекта, но до финала так и не дошла. Однако, на гала-концерт финала ее, видимо, позвали, как и всех других участников этого сезона.

На фотографиях украинская звезда показала закулисье шоу, кадры с новыми друзьями по проекту, а также продемонстрировала свой роскошный образ. Как видно, на некоторых снимках Джамала позирует в черном костюме с брюками, топом и объемной накидкой, в которой буквально утопает. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации артистка выразила свою благодарность полякам за участие в их шоу. А поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Джамала, какая ты красивая, нет слов", "Ты лучшая", "Красота Украины и добро будет объединять мир во всех направлениях", "Спасибо, Польша", "Шикарно и красиво. Красивый спектакль. Спасибо за встречу. Для меня вы с Яцеком тоже победители. Это был отличный сезон, потому что вы были в нем!".

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