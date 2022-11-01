Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала у мережі відеозвернення до українців, у якому розповіла про незвичайний збір коштів.

Як виявилось, Мішель приєдналася до благодійної ініціативи зі збору коштів для військових, а також на реабілітацію дітей, які постраждали від війни. Особливість цього збору полягає в тому, що учасники зможуть виграти автомобіль.

У своєму відеозверненні та у підписі до публікації Андраде розкрила подробиці цієї незвичайної акції: "Друзі, ми разом із благодійними фондами @royalcharity.official та @wof_ukraine оголошуємо збір на підтримку ЗСУ (військові частини А7095 та А4007), а також на реабілітацію дітей, які постраждали від війни. Це не просто збір, це розіграш автомобіля Mersedes G55. Саме ти можеш виграти авто всього за 300 гривень. Чим більше донатів ти зробиш на банку у монобанк, тим більше шансів на перемогу! Кількість донатів — необмежена! Посилання на банку — в сторіс. Після завершення розіграшу наші партнери з @monobank.ua за допомогою рандомайзеру оберуть переможця. Все буде Україна!"

Нагадаємо, Алан Бадоєв після нової роботи з Максом Барських здивував одкровенням: "Сьогодні такий час...".

Як повідомляла Politeka, "Неймовірна": Ульянова з "Холостяка" у картатій дублянці показала урок осіннього стилю.

Також Politeka писала, що "Золотий сезон": онука Ротару у стильному аутфіті влаштувала дефіле далеко від України, фото.