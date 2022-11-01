Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила в сети видеообращение к украинцам, в котором рассказала о необычном сборе средств.

Как оказалось, Мишель присоединилась к благотворительной инициативе по сбору средств для военных, а также на реабилитацию детей, пострадавших от войны. Особенность этого сбора в том, что участники смогут выиграть автомобиль.

В своем видеообращении и в подписи к публикации Андраде раскрыла подробности этой необычной акции: "Друзья, мы вместе с благотворительными фондами @royalcharity.official и @wof_ukraine объявляем сбор в поддержку ВСУ (военные части А7095 и А4007), а также реабилитацию детей, пострадавших от войны. Это не просто сбор, это розыгрыш автомобиля Mersedes G55. Именно ты можешь выиграть автомобиль всего за 300 гривен. Чем больше донатов ты сделаешь на банке в монобанке, тем больше шансов на победу! Количество донатов – неограниченное! Ссылка на банке – в сторис. После завершения розыгрыша наши партнеры с @monobank.ua с помощью рандомайзера выберут победителя. Все будет Украина!".

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