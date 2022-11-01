Ектор Хіменес-Браво анонсував, що конкурс українських закруток вже добігає кінця, зовсім скоро він покаже мінісеріали з переможницями.

Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відвідав Прикарпаття і прийшов у гості переможниці конкурсу закруток, яка поділилася найкращим рецептом тушонки. Крім того, він поїхав далі, і там йому запропонували рецепт консервованих помідорів. Кулінар поділився в Instagram кількома кадрами зі своєї подорожі.

Ектор Хіменес-Браво анонсував, що конкурс українських закруток вже добігає кінця, зовсім скоро він покаже мінісеріали з переможницями.

"Спеціально їздив і на Схід, і на Захід — все заради найкращих рецептів для українців. Але є те, що ви повинні зафіксувати вже зараз — важливо, щоб ви використали ці рецепти. Як ви бачите, ворог б'є критичною інфраструктурою — будемо готові до тому, що зима буде складною", - додав кулінар.

Ектор Хіменес-Браво закликав українців поки що час готувати на зиму овочі, соуси, м'ясо, рибу, варення — а найкращі варіанти цих закруток він уже відібрав з усієї України і пообіцяв невдовзі ними поділитися.



"Будьте уважними цього тижня і не пропустіть", - закликав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

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