Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посетил Прикарпатье и пришел в гости победительнице конкурса закруток, которая поделилась лучшим рецептом тушенки. Кроме того, он поехал дальше и там ему предложили рецепт консервированных помидоров. Кулинар поделился в Instagram несколькими кадрами из своей поездки.
Эктор Хименес-Браво анонсировал, что конкурс украинских закруток уже подходит к концу, совсем скоро он покажет минисериалы с победительницами.
"Специально ездил и на Восток, и на Запад — все ради лучших рецептов для украинцев. Но есть то, что вы должны зафиксировать уже сейчас — важно, чтобы вы использовали эти рецепты. Как вы видите, враг бьет по критической инфраструктуре — будем готовы к тому, что зима будет сложная", - добавил кулинар.
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Эктор Хименес-Браво призвал украинцев пока есть время готовить на зиму овощи, соусы, мясо, рыбу, варенье — а лучшие варианты этих закруток он уже отобрал со всей Украины и пообещал вскоре ими поделиться.
"Будьте внимательны на этой неделе и не пропустите", - призвал Эктор Хименес-Браво.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.