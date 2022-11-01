Эктор Хименес-Браво анонсировал, что конкурс украинских закруток уже подходит к концу, совсем скоро он покажет минисериалы с победительницами.

Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посетил Прикарпатье и пришел в гости победительнице конкурса закруток, которая поделилась лучшим рецептом тушенки. Кроме того, он поехал дальше и там ему предложили рецепт консервированных помидоров. Кулинар поделился в Instagram несколькими кадрами из своей поездки.

Эктор Хименес-Браво анонсировал, что конкурс украинских закруток уже подходит к концу, совсем скоро он покажет минисериалы с победительницами.

"Специально ездил и на Восток, и на Запад — все ради лучших рецептов для украинцев. Но есть то, что вы должны зафиксировать уже сейчас — важно, чтобы вы использовали эти рецепты. Как вы видите, враг бьет по критической инфраструктуре — будем готовы к тому, что зима будет сложная", - добавил кулинар.

Эктор Хименес-Браво призвал украинцев пока есть время готовить на зиму овощи, соусы, мясо, рыбу, варенье — а лучшие варианты этих закруток он уже отобрал со всей Украины и пообещал вскоре ими поделиться.



"Будьте внимательны на этой неделе и не пропустите", - призвал Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.