Співачка Jerry Heil розповіла про свої плани брати участь у "Євробаченні" та попросила в українців допомоги.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – скасування". Наразі артистка співпрацює з багатьма українськими зірками, включаючи Надю Дорофєєву. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими військами та вже встигла випустити кілька пісень, які стали справжніми хітами серед українців.

А цього разу Jerry Heil розповіла, як зібралася спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, щоб потрапити до фінальної частини конкурсу, який пройде в Англії.

"Народе, я подала заявку на участь у нацвідборі Євробачення. Українською чи англійською робити трек?", - запитала артистка, звертаючись до українців.

"Обговорюємо мову пісні у Твіттері", - написала співачка у сторіс, пропонуючи допомогти їй вибрати мову для пісні.





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