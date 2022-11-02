Певица Jerry Heil рассказала о своих планах участвовать в "Евровидении" и попросила у украинцев помощи.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - отмена". Теперь артистка сотрудничает с многими украинскими звездами, включая Надю Дорофееву. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими войсками и уже успела выпустить несколько песен, которые стали настоящими хитами среди украинцев.

А в этот раз Jerry Heil рассказала, как собралась попробовать свои силы на Нацотборе на "Евровидение", чтобы попасть в финальную часть конкурса, который пройдет в Англии.

"Народ, я подала заявку на учавствие в нацотборе Евровидения. На украинском или английском делать трэк?", - спросила артистка, обращаясь к украинцам.

"Обсуждаем язык песни в Твиттере", - написала певица в сторис, предлагая помочь ей выбрать язык для песни.

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