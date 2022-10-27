Стали известны имена 36 участников, вошедших в лонглист Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Евровидение Украина», имена финалистов будут объявлены не позднее 17 ноября.

До этой даты будут проходить прослушивания участников лонглиста.

"Круто", "Tvorchi, Jerry Heil, Круть!", "Это просто праздник какой-то", "Где Алина Паш?", "Поедет или Круть или Лилу45, если они хотели что-то новое, или Skylerr, или Джерри Хейл. В шортлисте будут Луи Бассон и Творческие», «Jerry Heil», - прогнозируют развитие событий поклонники Евровидения.

Напомним, Нацотбор на Евровидение-2023 состоится уже 17 декабря в укрытии.

В свою очередь украинцы надеются, что увидят в жюри знакомые лица и удивляются, что финал Нацотбора состоится гораздо раньше обычного.

Тем временем стало известно, что группа Kalush Orchestra встретилась с легендарным «Терминатором».

Музыканты отправились в тур по Америке и встретились в Лос-Анджелесе со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером.

Также сообщалось, что Данилко показал, какая красавица прячется за очками "мамы" Сердючки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко рассказал, к кому на могилу они приходят с красными гвоздиками.

Напомним также, что Jerry Heil подарили на день рождения "бавовну".