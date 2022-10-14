Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - отмена". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и уже успела выпустить несколько хитов посвященных украинской борьбе. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала песню к Дню защитника и защитницы Украины.
"С днем козацтва. Пусть этот день наполнит силами всех казаков и казачек! И нашего главного атамана Валерия Залужного, кланяюсь низко! Помним нашу историю и творим новую! Распространяйте, если хотите, чтобы выпустила этот трек! (Это пока что демо-версия)", - написала Jerry Heil.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Самая богатая певица Украины неожиданно вернулась на родину без мужа и детей: "Моя любовь..."
"Прикапывают под слоем хлорки": Невзоров рассказал о растущем количестве погибших знакомых, которых мобилизовали
"Зачем ты сюда приперлась?": впервые в плен ВСУ попала женщина, что о ней известно
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Несомненно нужна полная версия) крутяк", "Это невероятно круто! Так много всего придумывает, записывает, топ певица", "Хорошо, спасибо, что Залужного вспомнили".
Напомним, Jerry Heil посвятила новый трек путину, который взорвал сеть, видео
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil внезапно объявилась после долгого отсутствия
Также Politeka писала, что Jerry Heil хлестко высмеяла Илона Маска в юморной песне