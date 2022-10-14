Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - отмена". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и уже успела выпустить несколько хитов посвященных украинской борьбе. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала песню к Дню защитника и защитницы Украины.

"С днем козацтва. Пусть этот день наполнит силами всех казаков и казачек! И нашего главного атамана Валерия Залужного, кланяюсь низко! Помним нашу историю и творим новую! Распространяйте, если хотите, чтобы выпустила этот трек! (Это пока что демо-версия)", - написала Jerry Heil.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Несомненно нужна полная версия) крутяк", "Это невероятно круто! Так много всего придумывает, записывает, топ певица", "Хорошо, спасибо, что Залужного вспомнили".

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