Jerry Heil училась и в Украине, однако здесь не было такой специальности. А в США теперь будет учиться тому делу, которым по-настоящему горит.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) стала студенткой музыкального колледжа Беркли в Бостоне. Причиной того, что Jerry Heil улетела учиться в США, является специальность, которую будет получать. Об этом она рассказала в интервью для утреннего проекта "Сніданок з 1+1".

Jerry Heil училась и в Украине, однако здесь не было такой специальности. А в США теперь будет учиться тому делу, которым по-настоящему горит.

"Я пошла учиться туда, потому что у нас нет такой специальности. Это film scoring – я буду писать музыку к фильмам. Это была моя давняя мечта на протяжении всей моей жизни. Я помню, что когда у нас поступала учиться, потому что я и здесь получала образование, я выбирала, кем же я стану, я хочу петь или хочу быть музыкантом и поступила вообще на хороводиригентский. А сюда уже пошла конкретно, чем я горю", – объяснила Jerry Heil.

Стоит отметить, что Jerry Heil выиграла грант, который покрыл четверть стоимости обучения в Беркли. Остальную сумму украинская певица должна заплатить сама иначе ее выгонят из колледжа и она не сможет воплотить свою мечту в жизнь.

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