Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист неймовірно зворушливо заспівав нібито від імені полеглого українського захисника, змінивши слова української народної пісні "Сонце низенько".

"Не встану, мила,

Гулять з тобою,

Бо моє серце

Вже під земльою", — заспівав Лазановський на відео.

Під кадрами Сергій залишив коротенький, але емоційний підпис: "Те, що розриває💔".

Шанувальники в коментарях хвалять артиста за потужне виконання пісні, а також діляться тяжкими емоціями:

"аж мурахи по тілу пішли від твого виконання😢";

"Бережи, Боже, наших захисників, чоловіків, синів, дітей....... 💙💛 Пісня, яка розриває і серце, й душу😢";

"Яке гарне виконання пісні 😍";

"Боже, як душу рве, недавно втратила чоловіка, як боляче😭";

"Гарно❤️ але боляче💔";

"До сліз😭 Дуже дуже тяжко на душі ";

"До сліз, плачу. Хай Бог дає сили 🙏хто втратив найдорожчих та любимих. Гарне виконання🍂";

"сум, жаль і біль";

"Капець… мурахи до серця";

"Російські тварі. Ці бісові виродки вбили 8 жовтня мого найкращого друга. Горіти їм в пеклі".

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