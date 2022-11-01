В этот раз на своей странице в Instagram артист невероятно трогательно спел якобы от имени павшего украинского защитника, изменив слова украинской народной песни "Сонце низенько".

"Не встану, милая,
Гулять с тобой,
Потому что мое сердце
уже под землей", - спел Лазановский на видео.

Под кадрами Сергей оставил коротенькую, но эмоциональную подпись: "То, что разрывает 💔".

Поклонники в комментариях хвалят артиста за мощное исполнение песни, а также делятся тяжелыми эмоциями:

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"аж мурашки по телу пошли от твоего исполнения😢";

"Береги, Боже, наших защитников, мужчин, сыновей, детей....... 💙💛 Песня, которая разрывает и сердце, и душу😢";

"Какое хорошее исполнение песни 😍";

"Боже, как душу рвет, недавно потеряла мужа, как больно😭";

"Хорошо❤️ но больно💔";

"До слез😭 Очень очень тяжело на душе";

"До слез, плачу. Пусть Бог дает силы 🙏кто потерял самых дорогих и любимых. Хорошее исполнение🍂";

"печаль, жалость и боль";

"Копец… мурашки до сердца";

"Русские твари. Эти чертовы ублюдки убили 8 октября моего лучшего друга. Гореть им в аду".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.