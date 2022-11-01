В этот раз на своей странице в Instagram артист невероятно трогательно спел якобы от имени павшего украинского защитника, изменив слова украинской народной песни "Сонце низенько".
"Не встану, милая,
Гулять с тобой,
Потому что мое сердце
уже под землей", - спел Лазановский на видео.
Под кадрами Сергей оставил коротенькую, но эмоциональную подпись: "То, что разрывает 💔".
Поклонники в комментариях хвалят артиста за мощное исполнение песни, а также делятся тяжелыми эмоциями:
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"аж мурашки по телу пошли от твоего исполнения😢";
"Береги, Боже, наших защитников, мужчин, сыновей, детей....... 💙💛 Песня, которая разрывает и сердце, и душу😢";
"Какое хорошее исполнение песни 😍";
"Боже, как душу рвет, недавно потеряла мужа, как больно😭";
"Хорошо❤️ но больно💔";
"До слез😭 Очень очень тяжело на душе";
"До слез, плачу. Пусть Бог дает силы 🙏кто потерял самых дорогих и любимых. Хорошее исполнение🍂";
"печаль, жалость и боль";
"Копец… мурашки до сердца";
"Русские твари. Эти чертовы ублюдки убили 8 октября моего лучшего друга. Гореть им в аду".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.