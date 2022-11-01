На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив фото, на якому разом із ним позує головнокомандувач ЗСУ. Кадр зроблений на станції київського метро під час чергового концерту в підземці.
"Коли поруч людина, з якою дуже спокійно і надійно!!", — написав Юрій Горбунов під світлиною з Залужним.
"Клас🔥", — одразу відреагувала на публікацію співачка Даша Астаф'єва.
Українці в коментарях висловлюють вдячність та захоплення головнокомандувачем, а також по-доброму заздрять ведучому:
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"Сказати дякуємо, то не сказати нічого цій людині... повага, уклінно дякуємо";
"Таку фотку можна в рамочку і любуватися і спати спокійно... Бо Залужний мутить двіж😎🤫";
"Пан Залужний заспокоює навіть при погляді на нього";
"Пощастило ❤️❤️❤️ нам пощастило мати такого головнокомандувача !";
"І нам спокійно,хоч його поряд немає.Потисніть руку за нас 1000000000 разів👏";
"Дякуємо, пане Залужний!!!🙏 Найкращий!!! ❤️Сил Вам!!! 💪Тримаймося";
"Країна має берегти і плекати таких людей, як Залужний!";
"Людина, яка увійде в історію!! Здоров'я нашому Залужному 🙏💙💛";
"Дуже надійно всім в Україні, ЛЮДИНА з великої літери!!!!❤️
"Це чоловік номер 1 ❤️";
"Best bodyguard ever👏🔥 І ви навіть трохи схожі".
Нагадаємо, Юрій Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
Як повідомляла Politeka, росіяни вкрали в українців культову фразу, Горбунов показав доказ.
Також Politeka писала, що Горбунов у всій красі показав тупість мобілізованих російських вояк.