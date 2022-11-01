Популярний український продюсер, телеведучий та шоумен Юрій Горбунов підкорив світлиною в компанії Валерія Залужного.

На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив фото, на якому разом із ним позує головнокомандувач ЗСУ. Кадр зроблений на станції київського метро під час чергового концерту в підземці.

"Коли поруч людина, з якою дуже спокійно і надійно!!", — написав Юрій Горбунов під світлиною з Залужним.

"Клас🔥", — одразу відреагувала на публікацію співачка Даша Астаф'єва.

Українці в коментарях висловлюють вдячність та захоплення головнокомандувачем, а також по-доброму заздрять ведучому:

"Сказати дякуємо, то не сказати нічого цій людині... повага, уклінно дякуємо";

"Таку фотку можна в рамочку і любуватися і спати спокійно... Бо Залужний мутить двіж😎🤫";

"Пан Залужний заспокоює навіть при погляді на нього";

"Пощастило ❤️❤️❤️ нам пощастило мати такого головнокомандувача !";

"І нам спокійно,хоч його поряд немає.Потисніть руку за нас 1000000000 разів👏";

"Дякуємо, пане Залужний!!!🙏 Найкращий!!! ❤️Сил Вам!!! 💪Тримаймося";

"Країна має берегти і плекати таких людей, як Залужний!";

"Людина, яка увійде в історію!! Здоров'я нашому Залужному 🙏💙💛";

"Дуже надійно всім в Україні, ЛЮДИНА з великої літери!!!!❤️

"Це чоловік номер 1 ❤️";

"Best bodyguard ever👏🔥 І ви навіть трохи схожі".

Нагадаємо, Юрій Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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