Популярный украинский продюсер, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов покорил фотографией в компании Валерия Залужного.

На своей странице в Instagram ведущий разместил фото, на котором вместе с ним позирует главнокомандующий ВСУ. Кадр сделан на станции киевского метро в ходе очередного концерта в подземке.

"Когда рядом человек, с которым очень спокойно и надежно!!", - написал Юрий Горбунов под фотографией с Залужным.

"Класс🔥", — сразу отреагировала на публикацию певица Даша Астафьева.

Украинцы в комментариях выражают благодарность и восхищение главнокомандующим, а также по-доброму завидуют ведущему:

"Сказать благодарим — это не сказать ничего этому человеку... уважение, коленопреклоненно благодарим";

"Такую фотку можно в рамочку и любоваться и спать спокойно... Потому что Залужный мутит движ😎🤫";

"Господин Залужный успокаивает даже при взгляде на него";

"Повезло ❤️❤️❤️ нам посчастливилось иметь такого главнокомандующего!";

"И нам спокойно, хотя его рядом нет. Пожмите руку за нас 1000000000 раз 👏";

"Спасибо, господин Залужный!!!🙏 Лучший!!! ❤️Сил Вам!!! 💪Держимся";

"Страна должна беречь и питать таких людей, как Залужный!";

"Человек, который войдет в историю!! Здоровья нашему Залужному 🙏💙💛";

"Очень надежно всем в Украине, ЧЕЛОВЕК с большой буквы!!!!❤️

"Это мужчина номер 1 ❤️";

"Best bodyguard ever👏🔥 И вы даже немного похожи".

Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.