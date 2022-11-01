На своей странице в Instagram ведущий разместил фото, на котором вместе с ним позирует главнокомандующий ВСУ. Кадр сделан на станции киевского метро в ходе очередного концерта в подземке.
"Когда рядом человек, с которым очень спокойно и надежно!!", - написал Юрий Горбунов под фотографией с Залужным.
"Класс🔥", — сразу отреагировала на публикацию певица Даша Астафьева.
Украинцы в комментариях выражают благодарность и восхищение главнокомандующим, а также по-доброму завидуют ведущему:
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"Сказать благодарим — это не сказать ничего этому человеку... уважение, коленопреклоненно благодарим";
"Такую фотку можно в рамочку и любоваться и спать спокойно... Потому что Залужный мутит движ😎🤫";
"Господин Залужный успокаивает даже при взгляде на него";
"Повезло ❤️❤️❤️ нам посчастливилось иметь такого главнокомандующего!";
"И нам спокойно, хотя его рядом нет. Пожмите руку за нас 1000000000 раз 👏";
"Спасибо, господин Залужный!!!🙏 Лучший!!! ❤️Сил Вам!!! 💪Держимся";
"Страна должна беречь и питать таких людей, как Залужный!";
"Человек, который войдет в историю!! Здоровья нашему Залужному 🙏💙💛";
"Очень надежно всем в Украине, ЧЕЛОВЕК с большой буквы!!!!❤️
"Это мужчина номер 1 ❤️";
"Best bodyguard ever👏🔥 И вы даже немного похожи".
Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.
Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.