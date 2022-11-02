Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила відеозвернення, в якому розповіла про свій новий ефір, присвячений ментальному здоров'ю.

"Бачу, що ви різко гірше стали дивитись випуски зі спеціалістами, які володіють та діляться з вами супер корисними знаннями та порадами щодо того, як сьогодні максимально вберегти себе від наслідків війни: як ментальних так і фізичних. Що сказати на це? Я сама заходжу в ютуб в пошуках корисної інфи, щоб не поїхати кукухою… а все одно вмикаю новини.. ну, і так по колу - біжу від новин і вмикаю новини", — пише Єфросиніна.

Ведуча вирішила познайомити українців із психологинею Оксаною Шльонською, яка займається допомогою родинам. Ще на початку повномасштабної війни вона втратила свого чоловіка, який був улюбленим тренером сина Єфросиніної Сашка.

"Я подзвонила їй в перші дні війни, тому що до фонду стали звертатися мами в паніці, що їх діти, на очах яких розривалися бомби, повністю замовкли, почалися приступи агресій та плач у ві сні…Вона лише сказала мені, що всіх візьме, але їй потрібно кілька днів на… поховання чоловіка, того самого улюбленого тренера мого Сашка. Володимир Олегович загинув, захищаючи Київ в перші дні наступу! Сину про загибель дорослого друга я досі не сказала, не знаю як.

А Оксана Олександрівна Шльонська з тих днів і до сьогодні вже врятувала від травм тисячі дітей", — додала ведуча.

Єфросиніна також навела важливу цитату експертки: «Я розумію зараз масштаби травмованих дітей, я всіх не охоплю фізично! Але це можуть зробити їх батьки, якщо вчасно помітять проблеми. Бо сьогодні немає нетравмованих дітей».

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.