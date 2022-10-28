Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активну волонтерську діяльність та висвітлює те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці у Instagram знаменитість показала рідкісне фото зі своїм сином. Маленький Сашко не любить фотографуватись, але мамі вдалося його вмовити.
Користувачів мережі телезірка порадувала, виклавши новий знімок в Інстаграм, на ньому вона знята зі своїм коханим синочком Олександром. Шанувальники Маші Єфросініної отримали можливість дізнатися, на кого ж більше схожа її дитина — на неї, або ж на чоловіка ведучої Тимура Хромаєва. Нам здається, що на обох одночасно — щось у нього є від мами, а щось від тата.
Хлопчик з мамою відбито в літаку, на руках у телеведучої домашній вихованець.
"Двіж" - коротко підписала фото знаменитість.
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Варто зазначити, що зараз син та дочка Маші Єфросініної перебувають у Європі разом із бабусею. Телеведуча нещодавно повернулася в Україну і розповіла про першу за п'ять місяців зустріч із чоловіком будинку, яка була романтичною і водночас простою. Чоловік телеведучої, бізнесмен Тимур Хромаєв, пішов за словами Єфросініної добровольцем воювати.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.