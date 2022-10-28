Після початку повномасштабного вторгнення Маша Єфросиніна разом із семирічним сином Олександром і 18-річною дочкою Наною переїхала до Європи.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активну волонтерську діяльність та висвітлює те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці у Instagram знаменитість показала рідкісне фото зі своїм сином. Маленький Сашко не любить фотографуватись, але мамі вдалося його вмовити.

Користувачів мережі телезірка порадувала, виклавши новий знімок в Інстаграм, на ньому вона знята зі своїм коханим синочком Олександром. Шанувальники Маші Єфросініної отримали можливість дізнатися, на кого ж більше схожа її дитина — на неї, або ж на чоловіка ведучої Тимура Хромаєва. Нам здається, що на обох одночасно — щось у нього є від мами, а щось від тата.

Хлопчик з мамою відбито в літаку, на руках у телеведучої домашній вихованець.

"Двіж" - коротко підписала фото знаменитість.

Варто зазначити, що зараз син та дочка Маші Єфросініної перебувають у Європі разом із бабусею. Телеведуча нещодавно повернулася в Україну і розповіла про першу за п'ять місяців зустріч із чоловіком будинку, яка була романтичною і водночас простою. Чоловік телеведучої, бізнесмен Тимур Хромаєв, пішов за словами Єфросініної добровольцем воювати.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.