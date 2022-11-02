В этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила видеообращение, в котором рассказала о своем новом эфире, посвященном ментальному здоровью.

"Вижу, что вы резко хуже стали смотреть выпуски со специалистами, которые владеют и делятся с вами супер полезными знаниями и советами по поводу того, как сегодня максимально уберечь себя от последствий войны: как ментальных так и физических. Что сказать на это? Я сама захожу в ютуб в поисках полезной информации, чтобы не поехать кукухой… а все равно включаю новости.. ну, и так по кругу – бегу от новостей и включаю новости", — пишет Ефросинина.

Ведущая решила познакомить украинцев с психологиней Оксаной Шленской, которая занимается помощью семьям. Еще в начале полномасштабной войны она потеряла своего мужа, который был любимым тренером сына Ефросининой Саши.

"Я позвонила ей в первые дни войны, потому что в фонд стали обращаться мамы в панике, что их дети, на глазах которых разрывались бомбы, полностью умолкли, начались приступы агрессий и плач во сне... Она только сказала мне, что всех возьмет, но ей нужно несколько дней на… захоронение мужа, того самого любимого тренера моего Саши… Владимир Олегович погиб, защищая Киев в первые дни наступления!Сыну о гибели взрослого друга я до сих пор не сказала, не знаю как. А Оксана Александровна Шленская с тех дней и до сегодняшнего дня уже спасла от травм тысячи детей", — добавила ведущая.

Ефросинина также привела важную цитату эксперта: «Я понимаю сейчас масштабы травмированных детей, я всех не охвачу физически! Но это могут сделать их родители, если вовремя заметят проблемы. Потому что сегодня нет нетравмированных детей».

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.