Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про типові запроданки і російські зірки, що продавалися за шалені ідеї путіна.

Як повідомляє Politeka.net , українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла стримати емоцій після того, як чергова російська «зірка» вирішила попіаритися у так званій ДНР. Єфросиніна написала, що після таких продажних артистів каятимуться, але буде пізно прикидатися.

Єфросиніна висміяла приїзд Ольги Бузової, яка приїхала до окупованого Донецька заради чергового піару. Вона привезла вантажівку з коробками, дядька-підказника та невивчений текст.

«Знаєте, про що я думаю, дивлячись на всіх цих випендрежників медіапропаганди? Про те, де зараз купити той протиблювотний засіб, який зможе подіяти, коли при розвалі РФ вони всі почнуть каятися? Коли потече блеяння: Нас змусили, Ми не мали вибору, Ми завжди любили український народ і просимо у нього прощення за все, — написала Маша.

Фу бл**. Головне, я хочу, щоб кожному еба****му російському «благодійнику» ці діти снилися щоночі» - не витримала ведуча.

Також в Інстаграм Єфросиніна розмістила потужну посаду, присвячену її синові Саші.

"Сашку ми вдома з народження називали "хлопчик-добро": він усіх нас "лікував" своїм іграшковим набором Айболіта; не дозволяв чіпати ні павуків, ні мошок; з кожної прогулянки приносив мені листя та квіти, плакав на всіх кіно- сценах з тваринами Навіть приручив ворону, яка прилітала до нас щоранку на балкон! Взагалі мріяв стати фермером-поліцейським! І ось тепер він грає тільки у війну...", - зізнається Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.