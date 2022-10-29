Марія та бізнесмен Тимур Хромаєв виховують двох дітей. У 2004 році в них народилася дочка Нана, а в 2014 - син Олександр. Після початку повномасштабного вторгнення рф ведуча з дітьми переїхала до Європи.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила потужний пост, присвячений її сину Сашку.
"Сашка ми вдома з народження називали «хлопчик-добро»: він всіх нас «лікував» своїм іграшковим набором Айболіта; не дозволяв чіпати ані павуків, ані мошок; з кожної прогулянки приносив мені листя та квіти, плакав на всіх кіно- сценах з тваринами. Навіть приручив ворону, що прилітала до нас щоранку на балкон! Взагалі мріяв стати фермером-поліцейським! І от тепер він грає лише в війну…", — зізнається Маша Єфросиніна.
Хлопчик видалив з планшета всі ігри, що розвивають, гонки, а залишив лише стрілялки.
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"Я йому : «не можна, я проти стрілянини, проти вбивств». А він мені : «я вбиваю ворогів! Мамо, я хочу перемогти. Я хочу додому! Я допомагаю татові!». І що я маю сказати у відповідь? Якщо його тато на мої мольби приїхати до нас хоча б на три дні, відповідає: «випи*димо всю гидоту з нашої землі, тоді я приїду, щоб вас забрати додому». Все змінилося! Всі мої сталі думки щодо виховання сина, до толерантності, щодо стосунків з чоловіком. Я знаю, що у вас також…Не діє більшість внутрішніх правил та звичок, погляди на мораль та віру теж змінили кут", — додала ведуча.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.