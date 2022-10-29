Марія та бізнесмен Тимур Хромаєв виховують двох дітей. У 2004 році в них народилася дочка Нана, а в 2014 - син Олександр. Після початку повномасштабного вторгнення рф ведуча з дітьми переїхала до Європи.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила потужний пост, присвячений її сину Сашку.

"Сашка ми вдома з народження називали «хлопчик-добро»: він всіх нас «лікував» своїм іграшковим набором Айболіта; не дозволяв чіпати ані павуків, ані мошок; з кожної прогулянки приносив мені листя та квіти, плакав на всіх кіно- сценах з тваринами. Навіть приручив ворону, що прилітала до нас щоранку на балкон! Взагалі мріяв стати фермером-поліцейським! І от тепер він грає лише в війну…", — зізнається Маша Єфросиніна.

Хлопчик видалив з планшета всі ігри, що розвивають, гонки, а залишив лише стрілялки.

"Я йому : «не можна, я проти стрілянини, проти вбивств». А він мені : «я вбиваю ворогів! Мамо, я хочу перемогти. Я хочу додому! Я допомагаю татові!». І що я маю сказати у відповідь? Якщо його тато на мої мольби приїхати до нас хоча б на три дні, відповідає: «випи*димо всю гидоту з нашої землі, тоді я приїду, щоб вас забрати додому». Все змінилося! Всі мої сталі думки щодо виховання сина, до толерантності, щодо стосунків з чоловіком. Я знаю, що у вас також…Не діє більшість внутрішніх правил та звичок, погляди на мораль та віру теж змінили кут", — додала ведуча.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.