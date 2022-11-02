Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну - розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати. До списку санкцій потрапили українські артисти Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.
Співачка Анастасія Приходько в інтерв'ю для "ЖВЛ" закликала ще забрати у них український паспорт.
Вона також підкреслила, що багато зірок-путіністів не заслуговують на ті звання, які раніше отримували в Україні. Забрати у них потрібно навіть українські паспорти. Та й список українських артистів, які працюють у Росії, варто розширити – зрадників вистачає.
"Потрібно переглянути, скільки їх, а їх там дуже багато. Це Лорак, Лобода, Таїсія Повалій. Позбавити всього тих, хто їздив туди після 2014 року. Не лише санкції, а забрати у них потрібно навіть українські паспорти", - уточнила Анастасія Приходько.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Одеську залізницю готувалися підірвати, що відомо на цей момент: "Для виконання завдання встановив..."
В США назвали єдиний варіант закінчення війни: "І Путін про це знає"
Решетнік висловився про українську мову на шоу "Холостяк" і викликав шквал критики: "Так, на жаль..."
Кондратюк не став приховувати, чому його сини не пішли на фронт захищати Батьківщину: "Вони обоє..."
Анастасія Приходько також відреагувала на критику на її адресу із росЗМІ. Особливо негативні коментарі загострилися після висловлювань Насті на адресу зірок-зрадників.
"Я кайфую. Кожен з них зараз дуже хотів би висловитися, але вони розуміють, що їм п*зда. Вони на це не здатні. Дівчинка, якій тоді було 25 казала: "Ідіть на х*й все! Я розриваю все, я їду додому і підтримую своїх". Вже стільки років минуло, а їхня улюблена тема - це Євробачення і те, що я "мочу роззню", - розповіла Приходько.
Нагадаємо, Анастасія Приходько відверто розповіла про погрози.
Як повідомляла Politeka, Анастасія Приходько жорстко пройшлася росіянами після трагедії у Вінниці.
Також Politeka писала, що Анастасія Приходько показала нового члена сім'ї.