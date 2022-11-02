Співачка Анастасія Приходько наголосила, що багато зірок-путіністів не заслуговують мати щось спільного з Україною.

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну - розв'язану росією, або вирішили взагалі мовчати. До списку санкцій потрапили українські артисти Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

Співачка Анастасія Приходько в інтерв'ю для "ЖВЛ" закликала ще забрати у них український паспорт.

Вона також підкреслила, що багато зірок-путіністів не заслуговують на ті звання, які раніше отримували в Україні. Забрати у них потрібно навіть українські паспорти. Та й список українських артистів, які працюють у Росії, варто розширити – зрадників вистачає.

"Потрібно переглянути, скільки їх, а їх там дуже багато. Це Лорак, Лобода, Таїсія Повалій. Позбавити всього тих, хто їздив туди після 2014 року. Не лише санкції, а забрати у них потрібно навіть українські паспорти", - уточнила Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько також відреагувала на критику на її адресу із росЗМІ. Особливо негативні коментарі загострилися після висловлювань Насті на адресу зірок-зрадників.

"Я кайфую. Кожен з них зараз дуже хотів би висловитися, але вони розуміють, що їм п*зда. Вони на це не здатні. Дівчинка, якій тоді було 25 казала: "Ідіть на х*й все! Я розриваю все, я їду додому і підтримую своїх". Вже стільки років минуло, а їхня улюблена тема - це Євробачення і те, що я "мочу роззню", - розповіла Приходько.

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