Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые поддержали войну - развязанную россией, или решили вообще молчать. В список санкций попали украинские артисты Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Певица Анастасия Приходько в интервью для "ЖВЛ" призвала у них еще забрать украинский паспорт.

Она также подчеркнула, что многие звезды-путинисты не заслуживают тех званий, которые ранее получали в Украине. Забрать у них нужно даже украинские паспорта. Да и список украинских артистов, которые работают в рф, стоит расширить - предателей хватает.

"Нужно пересмотреть сколько их, а их там очень много. Это Лорак, Лобода, Таисия Повалий. Лишить всего тех, кто ездил туда после 2014 года. Не только санкции, а забрать у них нужно даже украинские паспорта", - уточнила Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько также отреагировала на критику в ее адрес из росСМИ. Особенно негативные комментарии обострились после высказываний Насти в адрес звезд-предателей.

"Я кайфую. Каждый из них сейчас очень хотел бы высказаться, но они понимают, что им п*зда. Они на это не способны. Девочка, которой тогда было 25 казала: "Идите на х*й все! Я разрываю все, я еду домой и поддерживаю своих". Уже столько лет прошло, а их любимая тема - это Евровидение и то, что я "мочу р*сню", - рассказала Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.