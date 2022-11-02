Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар, який займається розвитком та просуванням української кухні, розмістив відео, в якому разом зі своєю бізнес-партнеркою Олександрою Фідкевич куштує деруни з гуакамоле.

"Іноді, коли готую щось іноземне, то є відчуття, ніби я зраджую Україну. Але мені треба було для свого ютубу зняти рецепт гуакамоле. Тож я його перетер макогоном у макітрі, а потім поїв з дерунами. І якось на душі полегшало, бо ніби мій внутрішній світ збалансувався. Саша Фідкевич теж їла деруни з гуакамоле і хвалила це, тому не думайте, що то моє суб‘єктивне збочення. Ви теж так спробуйте. І буде колективне збочення. А те, що колективне, то вже збоченням бути не може", — зізнається Євген Клопотенко.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф": "Слухайте, готувати страви з іноземної кухні, це нормально … головне продукувати та розвивати наше українське поряд та перш за все - це першочергово ! Дякую за Ваші мікс і самобутність!", "Деруни з гуакамоле - це фантастика😃".

Для приготування гуакамоле за рецептом Клопотенка нам знадобляться такі інгредієнти: 1 стигле авокадо, 1 середня червона цибуля , 1 перець чилі, 1 зубчик часнику, сік ½ лимона (чи лайма), 1 ст. л. соняшникової олії та кілька гілочок кінзи.

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