Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар, який займається розвитком та просуванням української кухні, розмістив відео, в якому разом зі своєю бізнес-партнеркою Олександрою Фідкевич куштує деруни з гуакамоле.
"Іноді, коли готую щось іноземне, то є відчуття, ніби я зраджую Україну. Але мені треба було для свого ютубу зняти рецепт гуакамоле. Тож я його перетер макогоном у макітрі, а потім поїв з дерунами. І якось на душі полегшало, бо ніби мій внутрішній світ збалансувався. Саша Фідкевич теж їла деруни з гуакамоле і хвалила це, тому не думайте, що то моє суб‘єктивне збочення. Ви теж так спробуйте. І буде колективне збочення. А те, що колективне, то вже збоченням бути не може", — зізнається Євген Клопотенко.
Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф": "Слухайте, готувати страви з іноземної кухні, це нормально … головне продукувати та розвивати наше українське поряд та перш за все - це першочергово ! Дякую за Ваші мікс і самобутність!", "Деруни з гуакамоле - це фантастика😃".
Для приготування гуакамоле за рецептом Клопотенка нам знадобляться такі інгредієнти: 1 стигле авокадо, 1 середня червона цибуля , 1 перець чилі, 1 зубчик часнику, сік ½ лимона (чи лайма), 1 ст. л. соняшникової олії та кілька гілочок кінзи.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Зима буде надважкою": від яких звичок українцям доведеться відмовитися, з'явилося попередження
ЗСУ дісталися до чергового лігва кадировців, з'явилися фото наслідків: "Краса!"
Одразу три трагедії за одну ніч приголомшили Київщину: «Можна було б уникнути»
Решетнік висловився про українську мову на шоу "Холостяк" і викликав шквал критики: "Так, на жаль..."
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт для стрункості та краси.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко публічно дав "присягу" та вразив українців.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко поділився з українцями своєю несподіваною знахідкою.