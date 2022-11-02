В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар, занимающийся развитием и продвижением украинской кухни, разместил видео, в котором вместе со своей бизнес-партнершей Александрой Фидкевич пробует деруны с гуакамоле.

"Иногда, когда готовлю что-то иностранное, то есть ощущение, будто я предаю Украину. Но мне нужно было для своего ютуба снять рецепт гуакамоле. Так что я его перетер макогоном в макитре, а потом поел с дерунами. И как-то на душе полегчало, потому что вроде бы мой внутренний мир сбалансировался. Саша Фидкевич тоже ела деруны из гуакамоле и хвалила это, поэтому не думайте, что это мое субъективное извращение. Вы тоже так попробуйте. И будет коллективное извращение. А то, что коллективное, то уже извращением быть не может", – признается Евгений Клопотенко.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф": "Слушайте, готовить блюда иностранной кухни, это нормально… главное продуцировать и развивать наше украинское рядом и прежде всего – это первоочередно! Спасибо за Ваши микс и самобытность!", "Деруны с гуакамоле" - это фантастика 😃".

Для приготовления гуакамоле по рецепту Клопотенко нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 спелое авокадо, 1 средний красный лук, 1 перец чили, 1 зубчик чеснока, сок ½ лимона (или лайма), 1 ст. л. подсолнечного масла и несколько веточек кинзы.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко публично принес "присягу" и поразил украинцев.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко поделился с украинцами своей неожиданной находкой.