Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік похвалилася новими кадрами з зірковим чоловіком, на яких вони позують на свякуванні в столиці Чехії Празі.

"Працювати на святкуваннях чи не працювати? Знаю, як це питання досі хвилює мого коханого, ми постійно це обговорюємо. Гріша часто веде благодійні заходи, допомагає збирати кошти на армію, а також багато людей хочуть бачити його в якості ведучого на приватних заходах. Це дуже тішить, бо він - супер-профі! І для мене ці святкування - найкращий показник віри в нашу перемогу - що, незважаючи на все, люди хочуть одружуватися, розписуватися, народжують, вагітніють і охрещують діток", — пише дружина ведучого.

Кохана Решетніка також пояснила свою позицію в питанні, чи на часі зараз розваги.

"Але чи на часі дарувати людям радість і емоції, які їм так необхідні зараз? Я думаю, що варто нам усім знаходити хоч частинку позитиву в усьому, бо інакше просто зійдемо з розуму) Такі моменти повертають усіх до життя. І ми повинні акумулювати цю енергію любові, щастя, як би гірко на душі не було. Бо.. Кохання завжди перемагає ❤️", — додала Христина.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

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