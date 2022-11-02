В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась новыми кадрами со звездным мужем, на которых они позируют на праздновании в столице Чехии Праге.

"Работать на празднованиях или не работать? Знаю, как этот вопрос до сих пор волнует моего любимого, мы постоянно это обсуждаем. Гриша часто ведет благотворительные мероприятия, помогает собирать средства на армию, а также многие люди хотят видеть его в качестве ведущего на частных мероприятиях. Это очень радует, потому что он – супер-профи! И для меня эти празднования – лучший показатель веры в нашу победу – что, несмотря на все, люди хотят жениться, расписываться, рожают, беременеют и крестят деток", — пишет жена ведущего.

Любимая Решетника также объяснила свою позицию в вопросе, актуальны ли сейчас развлечения.

"Но ко времени ли дарить людям радость и эмоции, которые им так необходимы сейчас? Я думаю, что стоит нам всем находить хоть частицу позитива во всем, иначе просто сойдем с ума) Такие моменты возвращают всех к жизни. И мы должны аккумулировать эту энергию любви, счастья, как бы горько на душе ни было. Ибо.. Любовь всегда побеждает ❤️", - добавила Кристина.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.