На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відеозвернення, у якому порушила важливу тему.

"Я хочу поставити тобі складне запитання, яке точно змінить твоє життя. Так, як нещодавно змінило моє. Один знайомий запитав мене: "Скажи, ти хочеш бути в повному комфорті чи бути щасливою?". Я сказала, що щасливою", — розповідає Цибульська.

Ольга також пояснила, на які жертви готова піти заради свого вибору.

"Я готова ризикнути прямо зараз і змінити затишний будинок зі світлом, газом, водою і теплом на вечір при свічках. Я готова змінити місто, в якому я постійно жила, на інше місце, де я можу якось далі продовжувати шукати себе й працювати. Я готова попрощатися зі стосунками, які здавались мені ідеальними, але які не дають мені того, що потрібно, аби йти далі. Я готова ризикнути і змінити комфорт на щастя", — додала співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали вибір Цибульської: "жити щасливо! Я готова витримати всі труднощі і біль в душі, щоб я і мої діти і мої рідні жили щасливо", "Немає нічого гіршого,ніж жити під чужим ярмом. Для мене особисто, мука, коли мною керують. А ще більша біда, що нами хочуть керувати дурні".

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з кумою Дзідзьо Цибульською, несподівані кадри.