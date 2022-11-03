На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеообращение, в котором подняла важную тему.

"Я хочу задать тебе сложный вопрос, который точно изменит твою жизнь. Так, как недавно изменил мою. Один знакомый спросил меня: "Скажи, ты хочешь быть в полном комфорте или быть счастливой?". Я сказала, что счастливой", — рассказывает Цибульская.

Ольга также объяснила, на какие жертвы готова пойти ради своего выбора.

"Я готова рискнуть прямо сейчас и сменить уютный дом со светом, газом, водой и теплом на вечер при свечах. Я готова сменить город, в котором я постоянно жила, на другое место, где я могу как-то дальше продолжать искать себя и работать. Я готова проститься с отношениями, которые казались мне идеальными, но которые не дают мне того, что нужно, чтобы идти дальше. Я готова рискнуть и поменять комфорт на счастье", — добавила певица.

Поклонники в комментариях поддержали выбор Цибульской: "жить счастливо! Я готова выдержать все трудности и боль в душе, чтобы я и мои дети и мои родные жили счастливо", "Нет ничего хуже, чем жить под чужим игом. Для меня лично, мучение, когда мной управляют. А еще большая беда, что нами хотят управлять дураки".

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

Как сообщала Politeka, беда случилась с кумой Дзидзьо Цибульской, неожиданные кадры.