На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеообращение, в котором подняла важную тему.
"Я хочу задать тебе сложный вопрос, который точно изменит твою жизнь. Так, как недавно изменил мою. Один знакомый спросил меня: "Скажи, ты хочешь быть в полном комфорте или быть счастливой?". Я сказала, что счастливой", — рассказывает Цибульская.
Ольга также объяснила, на какие жертвы готова пойти ради своего выбора.
"Я готова рискнуть прямо сейчас и сменить уютный дом со светом, газом, водой и теплом на вечер при свечах. Я готова сменить город, в котором я постоянно жила, на другое место, где я могу как-то дальше продолжать искать себя и работать. Я готова проститься с отношениями, которые казались мне идеальными, но которые не дают мне того, что нужно, чтобы идти дальше. Я готова рискнуть и поменять комфорт на счастье", — добавила певица.
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Поклонники в комментариях поддержали выбор Цибульской: "жить счастливо! Я готова выдержать все трудности и боль в душе, чтобы я и мои дети и мои родные жили счастливо", "Нет ничего хуже, чем жить под чужим игом. Для меня лично, мучение, когда мной управляют. А еще большая беда, что нами хотят управлять дураки".
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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