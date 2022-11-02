Цього разу на свої сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова вирішила поділитися своїм досвідом, як впоратися з аб’юзом у стосунках.

"Для себе потрібно прийняти рішення, а не шукати відмовки та виправдовування діям по відношенню до вас. Так, це досить складно зробити, тому що у кожного з нас є відповідальність, почуття, пережиті роки та свої страхи. Наприклад, «А що я буду робити?» «У нас діти!» «Стільки прожито років життя», «Разом здобуте майно, як я без цього?» «Куди йти?» «Що буде далі..?» та інше…", — пише Боржемська.

Марина радить згадати, якими ви були, коли одружувалися, які у вас тоді були прагнення, характер, життя.

"Я помітила, що ми не завжди правильно будуємо свої стосунки. На початку відносин любов, пристрасть та вир емоцій, почуттів, ейфорія. Певна гнучкість, поступки, піклування, розподіл обов’язків, які завжди присутні. Але є помилки, які руйнують багато того, завдяки чому люди зійшлися на старті відносин - це природньо, і точно у нас не забрати", — пояснює тренерка.

Потім, за її словами, чоловік або жінка починає сприймати людину, з якою живе, як власність або річ, якою можна управляти, забирати та перекладати обов‘язки, маніпулювати, привласнювати її інтелект, час та простір.

"І все це кропітливо вкладається в мозок щодня. Ти втрачаєш свою впевненість, власну думку, силу, твоя гнучкість вже не так вправно підлаштовується під обставини. Сприйняття реальності змінюється і ти поступово втрачаєш себе, що несе за собою великі наслідки", — додала зірка "Зважені та щасливі".

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