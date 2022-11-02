В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила поделиться своим опытом, как справиться с абьюзом в отношениях.

"Для себя нужно принять решение, а не искать отговорки и оправдания действиям по отношению к вам. Да, это достаточно сложно сделать, потому что у каждого из нас есть ответственность, чувства, пережитые годы и свои страхи. Например, «А что я буду делать?» «У нас дети!» «Столько прожито лет жизни», «Вместе добыто имущество, как я без этого?» «Куда идти?» «Что будет дальше…?» и другое…", — пишет Боржемская.

Марина советует вспомнить, какие вы были, когда женились, какие у вас тогда были стремления, характер, жизнь.

"Я заметила, что мы не всегда правильно строим свои отношения. В начале отношений любовь, страсть и водоворот эмоций, чувств, эйфория. Определенная гибкость, уступки, забота, распределение обязанностей, которые всегда присутствуют. Но есть ошибки, которые разрушают много того, благодаря чему люди сошлись на старте отношений – это естественно, и точно у нас не забрать", — объясняет тренер.

Затем, по ее словам, мужчина или женщина начинает воспринимать человека, с которым живет, как собственность или вещь, которой можно управлять, забирать и переводить обязанности, манипулировать, присваивать его интеллект, время и пространство.

"И все это кропотливо укладывается в мозг каждый день. Ты теряешь свою уверенность, собственное мнение, силу, твоя гибкость уже не так умело подстраивается под обстоятельства. Восприятие реальности меняется и ты постепенно теряешь себя, что чревато большими последствиями", — добавила звезда "Зважені та щасливі".

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