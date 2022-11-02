Зокрема, співачка Оля Цибульська показала, як зараз виглядають українські тренди на каналі в Youtube і жахнулася.

Як повідомляє Politeka.net, у списках треків, що найбільш прослуховуються, в музичних чартах в Україні, а також на каналі Youtube, займають пісні співаків з росії. Виконавиця Оля Цибульська обурено звернулася до українців, які продовжують слухати російські пісні. Її звернення з'явилося на сторінці в Instagram-stories.

Зокрема, співачка показала, як зараз виглядають українські тренди на каналі в Youtube і жахнулася. Зважаючи на все - українці продовжують слухати російських виконавців - які підтримують путіна і розв'язану ним війну. Більше того, у трендах опинилася навіть співачка Ані Лорак, яка зрадила свою Батьківщину та мовчки продовжує заробляти гроші на росії.

Оля Цибульська вважає, що після звірств, вчинених армією росії, неприпустимо слухати композиції артистів, які підтримують або замовчують повномасштабну війну в Україні. Більше того, вона не розуміє, що ще має статися, щоб частина українців нарешті прозріла.

"Чесно, я навіть не можу уявити, які жахи мають ще статися, щоб частина так званих українців, які це слухають і виводять у топи, нарешті зрозуміли, що український паспорт - це не просто шматок картонки чи пластику в шухляді. Це відповідальність та вкладення у майбутнє їхньої країни, їх бляха, власне майбутнє", - додала емоційно Оля Цибульська.

Нагадаємо, Цибульська розкрила, хто має шанс побудувати кар'єру в такий непростий час.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, що допомагає їй триматися і не розкисати.

Як Politeka повідомляла, Цибульська поділилася секретом міцних стосунків із чоловіком, з яким понад 20 років разом.