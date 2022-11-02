В частности, певица Оля Цибульская показала, как сейчас выглядят украинские тренды на канале в Youtube и пришла от этого в ужас.

Как сообщает Politeka.net, в списках самых прослушиваемых треков в музыкальных чартах в Украине, а также на канале Youtube, занимают песни певцов из россии. Исполнительница Оля Цибульская возмущенно обратилась к украинцам продолжающим слушать российские песни. Ее обращение появилась на странице в Instagram-stories.

В частности, певица показала, как сейчас выглядят украинские тренды на канале в Youtube и пришла от этого в ужас. Судя по всему - украинцы продолжают слушать российских исполнителей - которые поддерживают путина и развязанную им войну. Более того, в трендах оказалась даже певица Ани Лорак, которая предала свою Родину и молча продолжает зарабатывать деньги на россии.

Оля Цибульская считает, что после зверств, совершенных армией россии недопустимо слушать композиции артистов, которые поддерживают или замалчивают о полномасштабной войне в Украине. И более того, она не понимает, что еще должно случиться, чтобы часть украинцев наконец прозрела.

"Честно, я даже не могу представить, какие ужасы должны еще произойти, чтобы часть так называемых украинцев, которые это слушают и выводят в топы, наконец поняли, что украинский паспорт - это не просто кусок картонки или пластика в шухляде. Это ответственность и вложение в будущее их страны, их бляха, собственное будущее", - добавила эмоционально Оля Цибульская.

Напомним, Цибульская раскрыла, у кого есть шанс построить карьеру в такое непростое время.

Также Politeka писала, что Цибульская призналась, что помогает ей держаться и не раскисать.

Как Politeka сообщала, Цибульская поделилась секретом крепких отношений с мужем, с которым более 20 лет вместе.