З початку повномасштабного вторгнення рф артист добровільно долучився до захисту рідної країни. Він служить у батальйоні "Софія", а також займається волонтерством. Ще кілька тижнів тому Хливнюк з іншими учасниками гурту "Бумбокс" їздив Європою з благодійними концертами, а зараз знову тримає фронт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій опублікував потужні кадри з передової та звернувся до своїх російських підписників.

"Тим, хто ниє про бамбілібамбасвосемьлет, нагадаю, що Рада безпеки ООН 11! Одинадцять раз за ці роки пропонувала вам придуркам ввести миротворців і саме раїся накладала вето. Сьогодні двічі привітали окупантів. Обидва вильоти точно в ціль. Додому в кульках поїдуть. Слава Україні!", — наголосив Хливнюк.

Далі лідер "Бумбокс" перейшов на російську мову та жорстко звернувся до представників країни-агресора.

"Вороги, що виросли на моїх піснях, задумайтеся. Нерозумно це, вороги. Тупо і безглуздо. Гаразд, ми готові воювати за свої сім'ї і верховенство права над тупою силою. А ви за що? Риторика. А ви, мародери зассані, вбиваєте за пралку і вмираєте за вічну владу діда, який навіть сім'ю свою ссить показувати. Вмираєте за його дачу на Байкалі", — додав музикант.

Нагадаємо, що лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як його змінила війна.

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