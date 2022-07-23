Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український музикант та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після початку війни пішла служити і встигла отримати поранення, захищаючи Україну. А нещодавно артист записав спільну пісню з Pink Floyd "Hey Hey Rise Up". Їхня спільна робота зібрала 10 мільйонів переглядів за цей час. Це перша композиція, яку Pink Floyd випустив за останні 28 років.
Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавіше. А цього разу Андрій опублікував кілька свіжих сторіс, нагадавши про себе.
"Доброго ранку всім", - написав на першому фото Андрій, де сидів в авто, будучи зі зброєю та у військовій формі.
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"Ви все ще хочете вкрасти холодильник, тоді ми йдемо до вас", - написав на другому сторіс Андрій, будучи поряд уже зі своїм товаришем по службі.
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