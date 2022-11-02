С начала полномасштабного вторжения рф артист добровольно приобщился к защите родной страны. Он служит в батальоне "София", а также занимается волонтерством. Еще несколько недель назад Хлывнюк с другими участниками группы "Бумбокс" ездил по Европе с благотворительными концертами, а сейчас снова держит фронт.

В этот раз на своей странице в Instagram Андрей опубликовал мощные кадры с передовой и обратился к своим российским подписчикам.

"Тем, кто ноет о бамбилибамбасвосемьлет, напомню, что Совет безопасности ООН 11! Одиннадцать раз за эти годы предлагал вам придуркам ввести миротворцев и именно россия накладывала вето. Сегодня дважды поздравили оккупантов. Оба вылета точно в цель. Домой в кульках поедут. Слава Украине!" ", - подчеркнул Хливнюк.

Затем лидер "Бумбокс" перешел на русский язык и жестко обратился к представителям страны-агрессора.

"Выросшие на моих песнях враги, задумайтесь. Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что? Риторика. А вы, мародёры зассаные, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, который даже семью свою ссыт показывать. Умираете за его дачу на Байкале", - добавил музыкант.

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

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