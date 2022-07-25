Лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабної війни Росії проти України пішов у територіальну оборону.
Нині він – боєць Національної патрульної поліції міста Києва.
У себе в instagram Хливнюк розмістив нове фото у військовій формі, а також зізнався скільки насправді виписав штрафи.
«Ще жодного штрафу не виписав))) Слава Збройним силам України! », – повідомив він.
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Українці прийшли в неймовірне захоплення новою публікацією Андрія Хливнюка. Вони масово почали писати коментарі, залишаючи синьо-жовті серця.
"Хороший поліцейський",
"Слава всім, хто захищає. Фото як з Марса",
"Дякую що захищаєте нас",
"Таке почуття, ніби зоряні війни дивишся",
"Гарно то як і відразу як у вир",
"Мала за честь отримати від вас штраф",
"Бережіть себе, ви у нас такий один",
"Героям слава, смерть ворогам", – пишуть шанувальники.
Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що зробить з уламком, який його поранив
А ще Politeka повідомляла, що Хливнюк зізнався, що відчуває росіян, перед якими раніше виступав
Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що йому доводилося робити, захищаючи Україну