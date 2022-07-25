Андрій Хливнюк зізнався, скільки виписав штрафів після вступу до тероборони.

Лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабної війни Росії проти України пішов у територіальну оборону.

Нині він – боєць Національної патрульної поліції міста Києва.

У себе в instagram Хливнюк розмістив нове фото у військовій формі, а також зізнався скільки насправді виписав штрафи.

«Ще жодного штрафу не виписав))) Слава Збройним силам України! », – повідомив він.

Українці прийшли в неймовірне захоплення новою публікацією Андрія Хливнюка. Вони масово почали писати коментарі, залишаючи синьо-жовті серця.

"Хороший поліцейський",

"Слава всім, хто захищає. Фото як з Марса",

"Дякую що захищаєте нас",

"Таке почуття, ніби зоряні війни дивишся",

"Гарно то як і відразу як у вир",

"Мала за честь отримати від вас штраф",

"Бережіть себе, ви у нас такий один",

"Героям слава, смерть ворогам", – пишуть шанувальники.

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