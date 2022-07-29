Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк показав, як його змінила війна, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після початку війни вирушила захищати Україну і зараз служить у спецпідрозділі поліції ТОР. А нещодавно артист записав спільну пісню з Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", яка вже зібрала понад 10 мільйонів переглядів. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на новому фото Хливнюк показав, як мав вигляд до війни.

"Було", - лаконічно підписав Андрій фото, де був у стильній футболці та джинсах.

"Стало", - написав на другому знімку Хливнюк, де вже позував у ліфті, будучи у військовій формі та окулярах.

А раніше Андрій поділився кадром з окопа. Зірка була в повному обмундируванні, а поряд можна побачити гвинтівку соліста гурту "Бумбокс".

Повідомлялося, що Хливнюк поділився новим фото у військовій формі, а також зізнався, скільки насправді виписав штрафів.

"Ще жодного штрафу не виписав))) Слава Збройним силам України!", - повідомив артист.

А Леся Нікітюк одразу відповіла Андрію "Героям Слава".

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що зробить з уламком, який його поранив

А ще Politeka повідомляла, що Хливнюк зізнався, що відчуває росіян, перед якими раніше виступав

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що йому доводилося робити, захищаючи Україну



