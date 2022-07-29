Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український співак та лідер гурту "Бумбокс". Зірка після початку війни вирушила захищати Україну і зараз служить у спецпідрозділі поліції ТОР. А нещодавно артист записав спільну пісню з Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", яка вже зібрала понад 10 мільйонів переглядів. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на новому фото Хливнюк показав, як мав вигляд до війни.
"Було", - лаконічно підписав Андрій фото, де був у стильній футболці та джинсах.
"Стало", - написав на другому знімку Хливнюк, де вже позував у ліфті, будучи у військовій формі та окулярах.
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А раніше Андрій поділився кадром з окопа. Зірка була в повному обмундируванні, а поряд можна побачити гвинтівку соліста гурту "Бумбокс".
Повідомлялося, що Хливнюк поділився новим фото у військовій формі, а також зізнався, скільки насправді виписав штрафів.
"Ще жодного штрафу не виписав))) Слава Збройним силам України!", - повідомив артист.
А Леся Нікітюк одразу відповіла Андрію "Героям Слава".
Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що зробить з уламком, який його поранив
А ще Politeka повідомляла, що Хливнюк зізнався, що відчуває росіян, перед якими раніше виступав
Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк зізнався, що йому доводилося робити, захищаючи Україну