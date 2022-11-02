Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом та своєю мамою перебуває в Єгипті. Туди вони вирушили відпочити і переключитись. Катерина вже активно ділиться кадрами з відпустки на своїй сторінці в Instagram, цього разу молода матуся показала яскраве відео.

Так, Катерина Репяхова зібрала найпам'ятніші моменти відпустки в одному відео. На відповідних кадрах можна побачити, як вона разом із сином весело проводить час у Єгипті – вони палають у басейні, будують замки з піску, гуляють пляжем і засмагають на сонечку.

У відпустці дружина Віктора Павлика також продемонструвала кілька яскравих нарядів: від романтичних суконь до повсякденних костюмів, які дуже їй личили.

"Наші незабутні теплі дні. Сподіваюся, наступного року вони будуть із татом", - підписала відео Катерина Репяхова.

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У коментарях користувачі мережі заспокоїли Катерину і впевнено заявили, що наступного року з ними обов'язково відпочиватиме Віктор Павлик. Крім того, багато хто просто писав наскільки милими здаються вона і її маленький синочок.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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