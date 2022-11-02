Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом и своей мамой находится в Египте. Туда они отправились отдохнуть и переключиться. Екатерина уже активно делиться кадрами из отпуска на своей странице в Instagram, в этот раз молодая мамочка показала красочное видео.

Так, Екатерина Репяхова собрала самые памятные моменты отпуска в одном видео. На соответствующих кадрах можно увидеть, как она вместе с сыном весело проводит время в Египте - они павают в бассейне, строят замки из песка, гуляют по пляжу и загорают на солнышке.

В отпуске жена Виктора Павлика также продемонстрировала парочку ярких нарядов: от романтических платьев до повседневных костюмов, которые очень ей шли.

"Наши незабываемые теплые дни. Надеюсь, в следующем году они будут с папой", - подписала видео Катерина Репяхова.

В комментариях пользователи сети успокоили Екатерину и с уверенностью заявили, что в следующем году с ними обязательно будет отдыхать Виктор Павлик. Кроме того, многие просто писали насколько милыми кажутся она и ее маленький сынишка.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.