Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", розповіла про те, що зараз найбільше турбує українців.

На своїй сторінці в Instagram Падалко зробила підбірку найгучніших новин на 251 день повномасштабної війни рф проти України.

"Київ може на тижні залишитися без світла – попереджає очільник Київської ОВА. «Це залежить від того, яких пошкоджень нам завдадуть і скільки потрібно буде на ремонт». Влада готується до найгіршого сценарію і облаштовує на Київщині стаціонарні пункти обігріву. Поки ж в столиці, як в багатьох регіонах України відчутні перебої зі світлом", — пише Марічка.

Ведуча також розповіла, що ворог намагається розхитати українське суспільство на протести проти чинення спротиву росії. Але хештег про Зеленського і світло окупанти придумали, а ось гугл перекладач знов підвів.

Крім того, прем’єр Денис Шмигаль закликав українців готуватися до найскладнішої зими і запастися необхідними речами. Уряд домовляється про мобільні джерела живлення і обігріву.

Також Падалко розповіла, що за жовтень ЗСУ звільнили 2535 квадратних кілометрів території України. Українські захисники наступають на північному сході Харківської області та на Херсонщині. Через контрнаступ воїнів України терористична армія росії перейшла в оборону.

Ведуча нагадала, що в додатку «Дія» триває голосування за цьогорічний склад національного журі, який визначатиме представника України на конкурсі в Ліверпулі наступного року. Наразі лідерами є Джамала, Юлія Саніна і Тарас Тополя.

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