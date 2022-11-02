Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", рассказала о том, что сейчас больше всего беспокоит украинцев.

На своей странице в Instagram Падалко сделала подборку самых громких новостей на 251 день полномасштабной войны рф против Украины.

"Киев может на неделю остаться без света – предупреждает глава Киевской ОВА. «Это зависит от того, какие повреждения нам нанесут и сколько нужно будет на ремонт». Власти готовятся к худшему сценарию и обустраивают на Киевщине стационарные пункты обогрева. Пока же в столице, как во многих регионах Украины ощутимы перебои со светом", - пишет Маричка.

Ведущая также рассказала, что враг пытается расшатать украинское общество на протесты против сопротивления россии. Но хештег о Зеленском и свете оккупанты придумали, а вот гугл переводчик снова подвел.

Кроме того, премьер Денис Шмигаль призвал украинцев готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами. Правительство договаривается о мобильных источниках питания и обогреве.

Также Падалко рассказала, что за октябрь ВСУ освободили 2535 квадратных километров территории Украины. Украинские защитники наступают на северо-востоке Харьковской области и Херсонщине. Из-за контрнаступления воинов Украины террористическая армия россии перешла в оборону.

Ведущая напомнила, что в приложении «Дія» продолжается голосование за состав национального жюри, которое будет определять представителя Украины на конкурсе в Ливерпуле в следующем году. В настоящее время лидерами являются Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя.

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль попала в неприятности за границей и расплакалась в аэропорту.

Также Politeka писала, что Алан Бадоев после новой работы с Максом Барских удивил откровением.