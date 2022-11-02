Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч стала одним з аутсайдерів голосування за суддів Нацвідбору на Євробачення.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до шанувальників по допомогу.

Напередодні в застосунку "Дія" запустили нове опитування. Тепер кожен українець зможе обрати кандидата, що займе суддівське крісло на Нацвідборі на Євробачення-2023.

Усього є 10 кандидатів: Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко з Go_A, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин. Опитування закінчиться 7 листопада. Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору.

Поки Злата є одним із аутсадерів голосування, а лідери — Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя. Тому Огнєвіч вирішила прямо попросити українців про підтримку.

"Друзі, я прошу вашої підтримки 🤲🏻 Я серед кандидатів у склад журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Голосуйте за мене у мобільному додатку Дія 📲 Заходьте у додаток ➡️ Послуги ➡️ Опитування ➡️ Обирайте Злату Огнєвіч ➡️ Голосуйте. Кожен голос важливий 🙌🏼♥️", — пише співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Переходжу голосувати🤝 Ви мені дуже подобаєтеся, як жінка і як співачка", "Для мене, ви фаворит, номер 1, ви найкраща, Злата❤️", "Зараз лише 4.19%. Підтримуйте активніше!".

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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