Популярная певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич стала одним из аутсайдеров голосования за судей Нацотбора на Евровидение.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка обратилась к поклонникам за помощью.

Накануне в приложении "Дія" запустили новый опрос. Теперь каждый украинец сможет выбрать кандидата, который займет судейское кресло на Нацотборе на Евровидение-2023.

Всего 10 кандидатов: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко из Go_A, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин. Опрос завершится 7 ноября. Три кандидата, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри Нацотбора.

Пока Злата является одним из аутсадеров голосования, а лидеры — Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя. Поэтому Огневич решила прямо попросить украинцев о поддержке.

"Друзья, я прошу вашей поддержки 🤲🏻 Я среди кандидатов в состав жюри Нацотбора на Евровидение-2023. Голосуйте за меня в мобильном приложении Дія 📲 Заходите в приложение ➡️ Услуги ➡️ Опросы ➡️ Выбирайте Злату Огневич ➡️ Голосуйте. Каждый голос важен 🙌🏼♥️", – пишет певица.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Перехожу голосовать🤝 Вы мне очень нравитесь, как женщина и как певица", "Для меня, вы фаворит, номер 1, вы самая лучшая, Злата❤️", "Сейчас только 4.19%. Поддерживайте активнее!".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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