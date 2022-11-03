Анна Кошмал періодично ділиться своїми секретами краси та лайфхаками, нагадуючи, що для цього обов'язково потрібна робота над собою.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса та зірка серіалу "Сваті" Анна Кошмал може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою підтягнутою фігурою, а також красивим довгим волоссям.

Шанувальники нерідко цікавляться у зірки, як їй це вдається, так що періодично та ділиться своїми секретами краси і лайфхаками, нагадуючи, що для цього обов'язково потрібна робота над собою. У Instagram-stories артистка поділилася особистими секретами краси.

Анна Кошмал розповіла, як у неї виходить зберігати здоров'я і завжди гарно виглядати. Для неї догляд за собою починається із турботи про здоров'я. Наприклад, актриса багато років займається йогою, яка допомагає їй не лише зберегти та підтягнути фігуру, а й заспокоїти свої душевні переживання.

При цьому вона не дотримується ніяких дієт і навіть любить солодке, але є продукти, які вона не вживає, наприклад - яйця.

"Йога приводить у рівновагу здоров'я фізично та ментально, постійно про це розповідаю. У їжі себе не обмежую, не їм тільки мертвих. Яйця не їм уже років 6. Тому мене ціни на яйця не торкнулися", - додала Анна Кошмал.

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