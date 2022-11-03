Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса та зірка серіалу "Сваті" Анна Кошмал може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою підтягнутою фігурою, а також красивим довгим волоссям.
Шанувальники нерідко цікавляться у зірки, як їй це вдається, так що періодично та ділиться своїми секретами краси і лайфхаками, нагадуючи, що для цього обов'язково потрібна робота над собою. У Instagram-stories артистка поділилася особистими секретами краси.
Анна Кошмал розповіла, як у неї виходить зберігати здоров'я і завжди гарно виглядати. Для неї догляд за собою починається із турботи про здоров'я. Наприклад, актриса багато років займається йогою, яка допомагає їй не лише зберегти та підтягнути фігуру, а й заспокоїти свої душевні переживання.
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При цьому вона не дотримується ніяких дієт і навіть любить солодке, але є продукти, які вона не вживає, наприклад - яйця.
"Йога приводить у рівновагу здоров'я фізично та ментально, постійно про це розповідаю. У їжі себе не обмежую, не їм тільки мертвих. Яйця не їм уже років 6. Тому мене ціни на яйця не торкнулися", - додала Анна Кошмал.
Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.
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