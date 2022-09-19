После 24 февраля Анна Кошмал разорвала отношения со всеми путинистами из "Сватов" и отметила, что не несет ответственности за их поступки сейчас.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", рассказала почему решилась сняться в последнем сезоне сериала. Более того, она продолжила сниматься с актером-путинстом Федором Добронравовым, который поддержал аннексию Крыма. Деталями она поделилась в интервью Алине Доротюк.

По словам звезды, для нее сериал "Сваты" – это не Федор Добронравов или Людмила Артемьева, поддержавшие аннексию Крыма и нападение рф на Украину, для нее – это режисер сериала Андрей Яковлев.

"Для меня "Сваты" – это Андрей Яковлев – его я безгранично уважаю и работать с ним – огромное удовольствие. Все знают, что это едва ли не единственная площадка качественного крутого кино, о котором мечтает каждый актер, именно под его руководством. Он для меня как отец. Это человек, к которому я прислушиваюсь в первую очередь. Я ему очень доверяю, я шла за ним", - объяснила свою позицию Анна Кошмал.

После 24 февраля Анна Кошмал разорвала отношения со всеми путинистами из "Сватов", но дополнила, что не несет ответственности за их поступки сейчас.

"Я не могу быть ответственной за их поступки... Каждый поступает по совести. Им с этим жить, а не мне. Мне с ними говорить больше не о чем", – сказала она.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге.

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