С начала полномасштабной войны многие украинцы отказываются общаться на русском, ведь на этом языке говорит враг. Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", высказала свою позицию по поводу языкового вопроса в интервью Алине Доротюк.

Анна Кошмал убеждена, что в Украине должны разговаривать лишь на украинском языке. Сама она долгое время разговаривала на российском языке, но все изменило вторжении россии. Теперь актриса призывает украинцев переходить на родной язык, ведь сейчас это как-никогда важно. Это она назвала рецептом счастья для украинцев.

"Вся эта машина огромная, система, я считаю, столько лет нас травила, что я абсолютно не поддерживаю то, чтобы русский язык стал вторым государственным. Сейчас так важна наша идентичность, и сейчас самое время осознать это все. Поэтому я считаю, что чем меньше русского языка будет в Украине, тем счастливее мы будем", - поделилась актриса.

Ввиду своей профессии украинский язык Анна Кошмал знала хорошо, но самым сложным этапом было начало - трудно было полностью переключиться в быту. Однако сейчас она владеет украинским свободно, и учит своего четырехлетнего сына Михаила говорить на государственном.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге.

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