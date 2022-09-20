Знаменитость Анна Кошмал поделилась информацией с коллегами-актрисами, которые тогда ездили с ней с гастролями.

Полномасштабное вторжение рф в Украину застало многих врасплох. Но были и те, кто знал о том, что должно произойти. В частности, украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты", рассказала, что ее заранее предупредили о полномасштабном наступлении россиян. В этом она призналась в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, незадолго до вторжения рф в Украину, ей посоветовали выехать на запад Украины с 19 по 25 февраля, однако она не послушалась. Анна Кошмал решила остаться, потому что имела много рабочих дел и не хотела подводить людей.

"Нам говорили: "С 19 по 25 будет наступление, уезжайте хоть на эту неделю на запад Украины". Мы не понимали всю серьезность, это было насколько фантастично и страшно. Мы отказывались в это верить... Как же я уеду? У меня гастроли, репетиции, обязательства. Я не могла людей подвести. 19 числа после спектакля мне позвонили и сказали, что надо собираться и ехать, потому что вот-вот", – вспомнила Анна Кошмал.

Знаменитость поделилась информацией с коллегами-актрисами, которые тогда ездили с ней с гастролями. Анна Кошмал рассказала, что после этого разговора все присутствующие молчали. Некоторые действительно поверили в предупреждение.

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