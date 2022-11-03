Анна Кошмал периодически делится своими секретами красоты и лайфхаками, напоминая, что для этого обязательно нужна работа над собой.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал может похвастаться цветущим внешним видом и стройной подтянутой фигурой, а также красивыми длинными волосами.

Поклонники нередко интересуются у звезды, как же ей это удается, так что периодически та делится своими секретами красоты и лайфхаками, напоминая, что для этого обязательно нужна работа над собой. В Instagram-stories артистка поделилась личными секретами красоты.

Анна Кошмал рассказала, как у нее получается сохранять здоровье и всегда красиво выглядеть. Для нее уход за собой начинается с заботы о здоровье. Например, актриса многие годы занимается йогой, которая помогает ей не только сберечь и подтянуть фигуру, но и успокоить свои душевные переживания.

Пи этом она не придерживается никаких диет и даже любит сладенькое, но есть продукты, которые она не употребляет например - яйца.

"Йога приводит в равновесие здоровье физически и ментально, постоянно об этом рассказываю. В еде себя не ограничиваю, но не ем только мертвых. Яйца не ем уже лет 6. Потому меня цены на яйца не коснулись", - добавила Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.