Як зізналася Даша Астаф'єва, їй дуже хочеться озвучити книжку так, щоб її полюбили якнайбільше українців.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка та телеведуча Даша Астаф'єва продовжує публікувати свої нові кліпи-замальовки, в яких читає вірші. Крім того, в мережі Даша не наголошує виключно на своїх образах і все частіше відкривається з нового боку.

На цей раз артистка в Instagram показала книгу, яка буде озвучена її голосом.

Зокрема, зараз вона працює над книгою " Пташиний цвинтар" Кирила Поліщука. Як зізналася Даша Астаф'єва, їй дуже хочеться озвучити книжку так, щоб її полюбили якнайбільше українців.

"Чому саме вона? Банальніше не скажеш. Але тут усі ми. Разом живемо, разом намагаємося не думати про смерть. І автор нам допомагає кожним новим оповіданням змінити ставлення до неї. Хтось у мені завжди тихо радіє, що тут, у надрукованій". всесвіту, все набагато складніше і заплутаніше, ніж у нашому сьогоднішньому дні.Іноді цього "хтось" мені хочеться вискоблити і придушити. Іноді я його так соромлюся і боюся, що нічого не залишається, як взяти за руку і з кожною новою літерою виводити у бік світла, як сліпу дитину", - зізналася артистка.

У коментарях під постом користувачі мережі зізнавалися, що з нетерпінням чекають на прем'єру аудіо-варіанту книги, яку озвучить Даша Астаф'єва: "Дуже чекаємо", "Вже давно чекаю з давніх-давен на цю добру справу", "Який класний опис".

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

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