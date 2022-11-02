Как призналась Даша Астафьева, ей очень хочется озвучить книжку так, чтобы ее полюбили, как можно больше украинцев.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица и телеведущая Даша Астафьева продолжает публиковать свои новые клипы-зарисовки, в которых читает стихи. Кроме того, в сети Даша не делает акцент исключительно на своих образах и все чаще открывается с новой стороны.

В этот раз артистка в Instagram показала книгу, которая будет озвучена ее голосом.

В частности, сейчас она работает над книгой "Пташиний цвинтар" Кирилла Полищука. Как призналась Даша Астафьева, ей очень хочется озвучить книжку так, чтобы ее полюбили, как можно больше украинцев.

"Почему именно она? Банальнее не скажешь. Но здесь все мы. Вместе живем, вместе стараемся не думать о смерти. И автор нам помогает каждым новым рассказам изменить отношение к ней. Кто-то во мне всегда тихо радуется, что здесь, в напечатанной вселенной, все гораздо сложнее и запутаннее, чем в нашем сегодняшнем дне. Иногда этого «кто-то» мне хочется выскоблить и подавить. Иногда я его так стыжусь и боюсь, что ничего не остается, как взять за руку и с каждой новой буквой выводить в сторону света, как слепого ребенка", - призналась артистка.

В комментариях под постом пользователи сети признавались, что с нетерпением ожидают премьеру аудио-варианта книги, которую озвучит Даша Астафьева: "Очень ждем", "Уже давно ожидаю с давних времен на это доброе дело", "Какое классное описание".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.